[Review VF] Batman Mythology : Gotham City

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Batman Mythology : Gotham City, écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 26 mars pour 22.50 euros. Il contient les titres US Batman #4, Batman #30, World's Finest Comics #86, DC Special Series #15, Detective Comics #483, Batman #474, Legends of the Dark Knight #27, Detective Comics #641, Detective Comics #703, Legends of the Dark Knight #64, Gotham Noir, Legends of the Dark Knight V2 #6.

Il y a plusieurs décennies, Gotham City était une ville prospère et sûre mais le meurtre d'un couple célèbre, les Wayne, a signalé le départ d'une ère de corruption et de crime sans fin... jusqu'à l'apparition d'un vengeur solitaire, Batman ! Depuis, Gotham est devenu le fief d'un justicier implacable qui tente tant bien que mal de restaurer un peu d'espoir en ces habitants.

S'ils veulent jouer à chat, nous sommes prêts.

Avant de parler du contenu, il serait de bon ton de présenter un petit peu l'ouvrage en lui-même. Ainsi, et comme pour toute anthologie, nous avons un nombre assez conséquent d'histoires sur le sujet et ce à travers toutes les "ères de Batman ". Pour être plus précis, les histoires vont de 1941 à 2013. Un fait qui sous-entend également que nous avons un panel d'auteurs venant des différentes époques de Batman et autant dire qu'il y a du lourd puisque nous retrouvons Bill Finger, Bob Kane, Denny O'Neil, Chuck Dixon, Ed Brubaker et Sean Phillips, pour ne citer qu'eux. Les histoires sont complétées par de nombreux travaux éditoriaux réalisés par l'équipe d'Urban Comics.

Pour ce qui est de l'intérêt d'avoir un opus autour d'une ville, il est clairement présent (tout du moins dans le cas de Gotham City ). Il faut bien avoir conscience que, très tôt dans la mythologie de Batman , la ville de Gotham City a été présenté comme un personnage à part entière. Il s'agit tantôt d'un organisme qui survit tant bien que mal face au cancer que représente le crime organisé, tantôt une entité pour vaut la peine que l'on se batte pour elle. Avec une approche si singulière, faire un tour d'horizon des différents points de vue sur la ville défendue par le Chevalier Noir ne peut être qu'intéressant.

Et autant le dire tout de suite, les auteurs ont des choses à dires ! Les histoires sont plutôt bonnes et permettent de parfaitement dessiner les nombreuses facettes de la ville, tant d'un point architectural que d'un point de vue historique et métaphorique. De plus, Urban Comics a pris le parti risqué (mais payant) d'alterner auteurs connus et histoires classiques avec des numéros plus originaux tant sur la forme que sur le fond. Au passage, on précisera également que ladite alternance n'est pas le fruit du hasard. L'organisation de l'oeuvre est plutôt bien pensée et permet de profiter au maximum des différentes histoires malgré un thème récurrent et plus ou moins dominant.

Finalement, le seul point noir est un point qui avait déjà été abordé dans la collection Batman Arkham. Il s'agit de la partie éditoriale qui, une fois encore, est assez pauvre. Il y a des choses, mais cela reste très moyen pour un opus qui est à placer dans la catégorie Anthologie. On aurait clairement aimé en avoir plus (d'autant plus qu'il y a matière à en dire plus).

Quelle partie du mot couvre-feu vous échappe ?

Concernant la partie graphique, vous trouverez, sans surprise, un petit peu de tout. Comme pour toute anthologie, certains dessins sont clairement de l'ancienne école et nécessiteront sans doute un temps d'adaptation si vous n'avez pas l'habitude. Pour le reste, le tout est plutôt bon. Après tout, on retrouve quand même quelques grands noms de l'univers Batman .

En bonus, vous trouverez quelques travaux de la part de la team Urban, une map de Gotham City et les biographies des auteurs.