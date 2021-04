[Zap' MDCU] Sorties du 31/03/2021: The Flash

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 31 mars! Chez Marvel, on a testé les mini-série Beta Ray Bill et Silk, ainsi que le one-shot Ghost Rider tie-in à King in Black. Chez DC Comics, on continue de suivre the Flash qui accueille une nouvelle équipe créative, mais aussi Batman /Catwoman et The Other History of the DC Universe. En indé, on découvre une nouvelle série de one-shots nommée Power Rangers Unlimited chez Boom! Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Blink of An Eye Chapter 1 Ecrit par Jeremy Adams Dessiné par Brandon Peterson, Marco Santucci & David Lafuente Couverture de Brandon Peterson





(1) ARGENT STAR, PART 1 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson





(1) Heir to Darkness Ecrit par L.L. McKinney Dessiné par Simone Ragazzoni Couverture de Dan Mora

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Silk #1 Ecrit par Maurene Goo Dessiné par Takeshi Miyazawa Couverture de Stonehouse





(1) OUT OF THE VAULT Ecrit par Jonathan Hickman Dessiné par Mahmud Asrar Couverture de Leinil Yu

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE