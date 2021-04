AMC dévoile la date de la saison 11 de The Walking Dead

Alors que le final de la saison 10 de The Walking Dead était diffusé était diffusé hier soir, la chaine AMC a dévoilé un teaser pour la saison 11, qui donne notamment la date de début de la dernière saison de la série. Les zombies et les derniers survivants seront de retour dès le 22 août 2021.

Après les six épisodes additionnels de la saison 10, qui se concentraient sur les personnages et des histoires à plus petite échelle, nous sommes enthousiastes de débuter la saison 11 en grande pompe. Les enjeux seront élevés, nous verrons plus de zombies, des tonnes d'action, de nouvelles histoires intriguantes, des lieux encore inédits et notre groupe ensemble au sein d'une même communauté pour la première fois, essayant de reconstruire ce que les Whisperers leur ont enlevé.