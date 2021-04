[Sorties Comics] Jeudi 1er Avril

404 Comics

Le nouveau phénomène du comic strip venu de Norvège !



Faites la connaissance de Jens, Gustave, Brego et leurs amis dans leurs aventures septentrionales. Entre un espace de co-working branché où personne ne fait rien mais développe une application smartphone pour cela, une dépression d’automne qui s’installe, Brego, le chien, qui aide Gustav pour son exposé scolaire sur les oiseaux puisqu’il est lui-même un caboiseau ou les sessions de camping en intérieur… Dans ce premier tome composé entre 2018 et 2019, plus de 270 strips sont compilés, témoignage de la naissance d’une série marquante et d’un auteur terriblement attachant.



Depuis le nord du cercle polaire arctique, on n’a jamais aussi bien mis en lumière la bêtise navrante, touchante, simplement humaine qui compose notre quotidien. Dans la plus pure tradition du comic strip (Calvin & Hobbes, Snoopy, Bones, Garfield…) Jens K. Styve arrive à être à la fois drôle, faussement naïf et le plus souvent clairvoyant.

Autobiographie passée par le miroir déformant d’un humour caustique, qui prend pour acteurs les membres de sa propre famille, ses collègues et son chien.



Dunce frappe droit au cœur !

Prix : 19.9€