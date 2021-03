Nouveau délai pour Venom : Let There Be Carnage

Le bal des films repoussés continue. Cette fois-ci, c'est la suite de Venom qui revient dans la danse après avoir été récemment décalé de 3 mois. Prévue pour le 17 septembre prochain aux Etats-Unis, la sortie du long-métrage a été décalée d'une semaine, au 24 septembre donc.

Pour le moment, la date française est encore fixée au 15 septembre mais un nouveau décalage pour s'aligner avec ce qu'il se passe outre-Atlantique ne serait pas étonnant.

Toujours plus de patience donc avant de découvrir Venom : Let There Be Carnage et l'arrivée en grande pompe de Woody Harrelson dans la peau du vilain Cletus Kasady.