Venom: Let There Be Carnage à nouveau repoussé

La vague de décalage des dates de sortie pour les films se poursuit, c'est désormais au tour du deuxième volet de Venom, sous-titré Let There Be Carnage, qui était jusqu'à maintenant prévu pour le 25 juin de cette année, et se retrouve repoussé au 17 septembre.

Ce n'est bien sûr qu'une date provisoire pour le moment, rien ne dit qu'elle ne soit pas à nouveau changée. Et ce mouvement fait que l'on se dirige vers un été sans films de super-héros.

Venom: Let There Be Carnage est réalisé par Andy Serkis et écrit par Kelly Marcel.