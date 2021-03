[Zap' MDCU] Sorties du 24/03/2021: Alien

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 17 mars! Chez DC Comics, on découvre Teen Titans Academy et la relance d'Harley Quinn ainsi que l'arrivée des nouvelles équipes créatives d'Action Comics, Detective Comics et Batman /Superman. Chez Marvel, on suit toujours the Amazing Spider-Man , Guardians of the Galaxy et Cable, on a été voir ce que donnait Alien chez l'éditeur. En indé, on est retourné lire Stray Dogs chez Image Comics et Power Rangers chez Boom! Studios.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Admissions Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Rafa Sandoval & Jordi Tarragona





(1) Chapter 2: Stay Ecrit par Tony Fleecs Dessiné par Trish Forstner Couverture de Tony Fleecs & Trish Forstner

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) Alien #1 Ecrit par Phillip Kennedy Johnson Dessiné par Salvador Larroca Couverture de In-Hyuk Lee





(1) WAG THE GOG Ecrit par Nick Spencer Dessiné par Patrick Gleason Couverture de Patrick Gleason





(1) BARGAINING Ecrit par Gerry Duggan Dessiné par Phil Noto Couverture de Phil Noto

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(2) The Golden Age Part 2 / Tale of Metropolis Ecrit par Phillip Kennedy Johnson / Becky Cloonan & Michael Conrad Dessiné par Phil Hester & Eric Gapstur / Michael Avon Oeming Couverture de Phil Hester





(1) Welcome Home! Ecrit par Stephanie Phillips Dessiné par Riley Rossmo Couverture de Riley Rossmo

LES GRANDS DE L'INDé