[Review VF] BPRD : Intégrale volume 1

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de BPRD : Intégrale volume 1. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs. Il est sorti le 3 mars 2021 pour 34.95 euros.

Le BPRD, Bureau de Recherche et de Défense du Paranormal, et ses membres sont apparus dans les pages de la série Hellboy, dont le démon cornu était membre. Ils vivent ici leurs propres aventures dans cette série.

Retrouvez Abe Sapien (notamment ses origines), mais aussi Roger l'homoncule, Liz Sherman, Johann Kraus et le Dr Kate Corrigan dans ce recueil de leurs premières aventures sans Hellboy et le début de ce combat épique qui va les entraîner dans la lutte contre le Fléau des Grenouilles. De très nombreuses pages de croquis et de recherches viennent compléter ces récits.

Non. Pas morte. Elle est... comment dire ? Elle est partie. Son enveloppe est vide.

L'intégrale BPRD est en réalité le moyen d'aller plus loin dans l'univers de Hellboy et plus particulièrement de celui du Bureau en lui-même. Ici, l'idée est donc de s'écarter du personnage central à savoir Hellboy (qui apparaît ci et là cela dit) afin de se focaliser sur les personnages qui, jusque-là, étaient plus secondaires mais tout aussi dignes d'intérêt. Souvent, seuls deux choix peuvent pousser à prendre cette décision : surfer sur un succès (et donc avoir une démarche essentiellement commerciale) ou avoir une volonté scénaristique/artistique. Ici, bonne nouvelle pour les fans puisqu'il s'agit bien de la deuxième possibilité. Ici, l'idée est bien d'exploiter l'univers de Mignola en allant plus loin dans les intrigues et dans le traitement des personnages. Nous nous retrouvons donc face à une série d'histoires très courtes, noires et, il faut bien l'admettre, assez passionnantes. Les récits mêlent action, aventure et horreur (ndlr : pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, on ne parle pas de gore ici mais plutôt d'univers horrifique/sombre à la Lovecraft même si on n'ira pas non plus jusqu'à mettre les deux univers au même niveau) pour un résultat final qui a le mérite de tenir en haleine.

Les premiers récits sont assez indépendants et permettent de débuter en douceur. Ces derniers sont déjà de qualité mais ils restent en-dessous des récits suivants qui, tout doucement, gagneront en profondeur et en importance sur l'ensemble de l'univers Hellboy. Pour parler sans détour, il s'agit d'une oeuvre accessible et de qualité. Il s'agit d'un excellent point d'entrée pour attaquer Hellboy and cie.

- Préparez-vous à courir. - Je cours déjà.

Pour ce qui est de la partie graphique, il est assez délicat d'avoir un avis tranché dans le sens où ils sont nombreux à se partager la vedette. De manière générale, le tout est plutôt bon. Certains d'entre eux ont d'ailleurs un style qui n'est pas sans rappeler celui de Mignola. C'est donc pas plus mal. Ceux qui s'en éloignent ne sont pas en reste non plus. On peut penser à Scott Kolins qui fait un boulot assez incroyable.

Côté bonus, il y a également pas mal de choses à se mettre sous la dent. Il y a une introduction de Scott Allie, une présentation rapide des personnages, un carnet de croquis assez conséquence et une postface de Mike Mignola himself. En fait, la seule chose qui manque serait une partie un peu plus éditoriale. Sortir une intégrale de cette qualité sans parler de l'envers du décor, sans donner quelques anecdotes croustillantes, c'est clairement dommage.