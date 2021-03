M.O.D.O.K. : De nombreux guests et un nouvel aperçu de la série

La WonderCon@Home 2021 a été riche en enseignements concernant la future série TV en stop motion de Marvel : M.O.D.O.K.. Y ont été annoncés de nombreux guest stars et les personnages qu'ils doubleront pour la série, ainsi qu'un nouvel aperçu du show en vidéo.

Tout d'abord, il y a un nouvel Iron Man chez Marvel ! En effet, Tony Stark sera de la partie pour causer des misères à M.O.D.O.K, et le personnage sera doublé par l'acteur Jon Hamm. Ensuite, ce seront Whoopi Goldberg qui jouera Poundcakes, Nathan Fillion en Wonder Man et Bill Hader, qui sera à la fois Angar the Screamer et The Leader. D'autres acteurs, moins connus, ont également été annoncés, tels que Melissa Fumero, Aimee Garcia, Ben Schwartz et Jon Daly.

Si tous ces personnages seront présents, le principal antagoniste de M.O.D.O.K. (Patton Oswalt) sera une organisation connue sous le nom de GRUMBL. Voici un clip de la série, qui montre une scène de combat extrêmement déjantée.

Co-créée par Jordan Blum et Patton Oswalt, M.O.D.O.K. débarque avec ses 10 épisodes le 21 mai sur Hulu.