The Suicide Squad : le trailer arrive dans quelques heures

Et un poster pour patienter !

Petite news rapide pour signaler que James Gunn a fait savoir qu'on ne devrait plus beaucoup attendre avant de découvrir le trailer de The Suicide Squad. Il sera disponible dès demain (ou plutôt ce soir à l'heure où ces lignes seront lues) et profitera de l'évaluation Rated-R de ce semi-reboot de la Task Force X.

Dans un élan de générosité, le réalisateur a également fait un petit cadeau aux fans pour patienter avant le trailer avec un poster plutôt rétro et coloré où l'on retrouve les membres, nouveaux et anciens, de l'équipe :

Bref, plus que quelques heures à patienter pour découvrir la première bande-annonce de The Suicide Squad. Sortie en simultané au cinéma et sur HBO Max le 6 août 2021.