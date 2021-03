Batwoman a trouvé son Black Mask

Alors que la diffusion de la saison 2 de Batwoman bat son plein, les nouvelles concernant le casting de la série s'accumulent. Après l'annonce récente du (re)cast d'un personnage, c'est un vilain bien connu de l'univers Batman qui va faire son arrivée pour le restant de la saison comme cela avait été précédemment annoncé par la showrunner.

Introduit il y a un an dans Birds of Prey sous les traits d'Ewan McGregor, Black Mask viendra s'opposer à Ryan Wilder dans les prochains épisodes. Peter Outerbridge (Nikita, Orphan Black) incarnera cette version de Roman Sionis, chef d'entreprise charismatique qui lutte contre la corruption le jour et leader d'un empire criminel une fois la nuit tombée.

Retour de Batwoman sur les antennes de la CW dimanche avec l'épisode 9 de la seconde saison.