[Review VF] Le dernier des Dieux Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit du comics Le dernier des Dieux. Il est écrit par Phillip Kennedy Johnson et est dessiné par Riccardo Federici. Il est sorti le 12 mars pour 17 euros. Il contient les titres US The Last God #1-3.

La légende disait la chute du Dieu du vide.

La légende chantait la victoire des Traquedieux.

La légende proclamait la libération de Cain Anuun.

Mais bien rares sont les légendes à dévoiler toute la vérité.



Le roi Tyr et elle ont atteint le bord du monde pour tuer un Dieu. Nous sommes indignes de porter le moindre jugement sur eux.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons commencer par un petit tour de l'édition. Les lecteurs occasionnels de comics se demandent peut-être comment on peut avoir un DC Comics sans super-héros et tourné vers le Dark Fantasy. Le titre est en réalité tiré de DC Black Label qui permet d'échapper à ce genre de choses et de proposer des oeuvres différentes et, souvent, moins accessibles. Pour l'occasion, Urban Comics propose d'ailleurs le titre dans un format différent puisqu'il est plus grand et tend ainsi plus vers le format franco-belge. Ceci étant dit, passons au titre en lui-même.

De manière générale, Le dernier des Dieux est assez difficile à cerner. D'un côté, entrer dans le récit est assez délicat mais d'un autre côté, le récit au sens large n'offre aucune complexité. D'un côté, on propose deux temporalités et un récit construit, d'un autre côté, on enchaîne les situations assez banales et les retournements de situation assez convenus.

En fait, il y a fort à parier que votre approche de l'oeuvre dépendra essentiellement de votre historique de lecture. S'il s'agit d'un genre que vous n'avez pas vraiment commencé et qui vous intéresse, Le dernier des Dieux devrait être une agréable surprise. A l'inverse, si vous avez déjà un bon background sur ce genre de récit, il y a peu de chances pour que vous trouviez ici quelque chose de nouveau. De manière générale, on ne peut qu'espérer un petit coup de fouet, un petit peu plus de surprises et de prises de risques pour le tome à venir, d'autant plus que le potentiel est là.

Nous avons affronté un Dieu, comme dans vos histoires. Pour le vaincre, nous avons fait ce que nous croyions juste. Une chose terrible.

Concernant la partie graphique, le travail proposé est de la même qualité que la cover. Autant dire que les dessins de Federici sont de qualité. Les scènes de combats ou les scènes un peu plus gores sont assez incroyables. Et puisque, pour une fois, des images valent mieux que des mots, vous trouverez, ci-dessous, une planche ainsi qu'une double planche afin de vous faire votre propre avis :