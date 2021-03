Cary Fukunaga à la réalisation de l'adaptation de Tokyo Ghost

Le réalisateur de No Time To Die et la première saison de True Detective, Cary Fukunaga, a été choisi pour transposer à l'écran le comic book de Rick Remender et Sean Murphy, Tokyo Ghost. L'adaptation de la série d'Image Comics, publiée en France par Urban Comics, est portée par le studio Legendary, avec Remender lui-même au scénario.

Ce comic book imagine un monde futuriste dans lequel la population est accro à la technologie. On y suit le couple Led Dent et Debbie Decay , qui tente d'échapper à ce destin, et va découvrir la nouvelle ville de Tokyo, devenu un grand jardin et havre de paix. La série compte actuellement dix numéros en deux tomes, mais les auteurs ont annoncé qu'ils devraient y revenir à un moment ou à un autre.

En plus des deux oeuvres citées plus haut, Fukunaga a également à son actif la mini-série Maniac de Netflix, et les films Beasts of No Nation et Jane Eyre (2011).