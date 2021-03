Black Widow sortira le 9 juillet au cinéma et sur Disney+

On attendait la décision de Marvel Studios concernant son prochain film, Black Widow, qui était toujours fixé au mois de mai, malgré le contexte sanitaire actuel. Celle-ci vient de tomber, le film est finalement repoussé à son tour au 9 juillet 2021 ! Et ce n'est pas tout, Marvel Studios colle au mode de distribution qu'à choisi Warner Bros, et expérimenté avec Wonder Woman 1984, à savoir une sortie au cinéma et en streaming le même jour.

Black Widow sera donc également disponible le 9 juillet sur Disney Plus Premier Access, une partie payante en plus de l'abonnement à Disney+, au prix de 30 dollars. C'est ce qui avait déjà été fait pour Mulan et Raya et le Dernier Dragon, notamment. La question va alors à nouveau se poser pour le marché français, si la situation est toujours compliquée pour les salles de cinémas d'ici là. Une option en VOD comme pour la Snyder Cut de Justice League, ou rien du tout avant la sortie physique, comme pour Wonder Woman 1984.

Marvel Studios a également annoncé le décalage d'un autre de ses films, Shang-Chi and the legend of the ten rings, qui sortira désormais le 3 septembre 2021. On ne sait pas si celui-ci sera aussi disponible sur Disney+ en simultané.