[Zap' MDCU] Sorties du 17/03/2021: Justice League

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 17 mars! Chez Marvel, on continue de suivre Thor et Sword et on est allé voir la mini-série Black Knight: Curse of Ebony Blade . Chez DC Comics, ce sont les nouvelles équipes créatives qui nous ont attirés: Tom Taylor et Bruno Redondo sur Nightwing et Brian Michael Bendis et David Marquez sur Justice League, mais on a aussi testé la nouvelle anthologie: Superman: Red and Blue.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(4) Prisms / Return to Caledonia Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez Ecrit par Brian Michael Bendis / Ram V Dessiné par David Marquez / Xermanico Couverture de David Marquez





(1) PREY, PART FIVE Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel Ecrit par Donny Cates Dessiné par Nic Klein Couverture de Olivier Coipel

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) THE KRAKOAN SUN Ecrit par Al Ewing Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Valerio Schiti Ecrit par Al Ewing Dessiné par Valerio Schiti Couverture de Valerio Schiti

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE