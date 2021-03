Invincible : une preview très sanglante

Plus qu'une semaine avant le début de la série animée Invincible sur Amazon Prime Video. Et comme pour tous les Invincible Friday, hier, une nouvelle preview de la série TV a été dévoilée. Et autant dire qu'elle confirme ce que l'on savait déjà, ce ne sera pas pour les enfants ! La petite vidéo nous montre un combat assez sanglant, qui reste donc très fidèle au comics, qui lui-même n'est pas fait pour les âmes sensibles.

Les trois premiers épisodes d'Invincible seront disponibles vendredi prochain, le 26 mars, pour une première saison qui en comptera dix en tout.