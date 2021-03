[Sorties Comics] Vendredi 19 Mars

Urban Comics

Projetés au milieu des Crises qui ont maintes fois refondé leur Multivers, les héros de la Trinité, Batman, Superman et Wonder Woman ont trouvé un allié inattendu en la personne de Superboy-Prime. Mais cet ajout de poids leur permettra-t-il de renverser le Batman qui rit devenu omnipotent ? De son côté, la Ligue de Justice se reforme, commandée par Nightwing !

Contenu vo : Dark Nights: Death Metal #5, Justice League #53-57, Dark Nights: Death Metal - Infinite Hours Exxxtreme!, Dark Nights: Death Metal - The Multiverse Who Laughs

Prix : 22.5€