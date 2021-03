[Sorties Comics] Mercredi 17 Mars

Hi Comics



L'histoire est bien connue : des mutants, un rat géant, quatre frères et l'inévitable Shredder. Et s'il y avait beaucoup plus d'éléments qui font des Tortues Ninja ce qu'elles sont réellement ? Et si Leonardo, Raphael, Michelangelo et Donatello n'étaient pas les seuls à avoir goûté au stupéfiant Mutagen ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette édition regroupant les quatre premiers tomes de la série définitive consacrée aux fils de Splinter. Transposés tout droit de leur Japon féodal à un laboratoire de New York, les voilà destinés à déjouer les menaces qui pèsent sur le monde depuis leur base légendaire dans les égouts de Manhattan. Levez le voile sur les origines des Tortues Ninja et de leurs plus féroces adversaires, dans une série qui redéfinit à tout jamais la nature profonde des héros culte des années 1980 !

Prix : 49.9€