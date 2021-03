Kingsley Ben-Adir rejoint le casting de Secret Invasion

Le Marvel Cinematic Universe continue son petit bonhomme de chemin avec les débuts ce vendredi de Falcon et le Soldat de l'Hiver, et il se pourrait bien que pendant ce temps, il continue également d'être inflitré par les Skrulls ! C'est ainsi que l'acteur Kingsley Ben-Adir rejoint le casting de la future série Secret Invasion, pour interpréter l'un des vilains principaux de celle-ci.

L'acteur a récemment incarné Malcolm X dans la série One Night In Miami, on a également pu le voir dans High Fidelity, Peaky Blinders, The OA, et The Comey Rule. Il rejoint un casting déjà composé de Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn, dans les rôles respectifs de Nick Fury et Talos.

L'invasion secrète se prépare donc doucement, et devrait sans doute être préparée dans Captain Marvel 2. L'une des scènes post-générique de WandaVision semble également préparer le terrain avec Monica Rambeau.