[Review VF] Hawkeye : Chute libre

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Hawkeye : Chute libre. Le numéro est écrit par Matthew Rosenberg et est dessiné par Otto Schmidt. Il est sorti le 10 février pour 18 euros. Il contient les titres US Hawkeye: Freefall 1-6.

Lorsqu'un nouveau Ronin impitoyable fait son apparition, tout le monde soupçonne celui qui a un temps officié sous ce costume : Hawkeye. Mais Clint Barton a d'autres soucis, engagé dans une lutte sans merci contre l'un des pires criminels de New York : Hood.

Un démon lui a donné cette cape magique... ou la cape même est un démon. Je dois relire son dossier de plus près. Ou pas.

Il n'était clairement pas facile de passer après la team Matt Fraction et David Aja tant ils auront fait de merveilles sur le titre Hawkeye . Pour autant, on ne peut nier que la nouvelle série de Matthew Rosenberg et Otto Schmidt s'en sort tout aussi bien. Ceci est notamment dû au fait que les auteurs n'ont pas suivie la direction prise par Fraction et Aja. Ici, il n'y a pas cette idée de bouleverser l'univers de Hawkeye mais, à l'inverse, de repartir sur quelque chose de plus basique. La dimension épique recule un peu mais, à l'inverse, on gagne un sincérité, en sobriété. Tout ceci est possible grâce à plusieurs facteurs. Le premier est le traitement des personnages. Rien que la première scène, qui est d'ailleurs très bonne, permet de faire une introduction de l'univers de Hawkeye tout en posant déjà de solides bases sur le caractère du personnage. Il ne faut pas longtemps pour apprécier leur version du personnage qui est à mi-chemin entre le héros et le tocard (un point qu'il ne fallait clairement pas manquer dans le sens où le personnage porte presque à lui tout seul le récit). Une écriture intelligente que l'auteur va également appliquer au super-vilain du tome (qui pourtant, à première vue, ne payait pas de mine) mais également aux personnages secondaires que l'on suivra avec plaisir. On peut penser à sa compagne ou même à Bryce, l'ado qui lui vient en aide. Finalement, seuls les nombreux autres personnages Marvel sont plus survolés que traités mais bon, il n'y a rien de bien surprenant non plus dans le sens où les apparitions tiennent plus du caméo qu'autre chose.

Le deuxième point fort réside dans l'écriture en elle-même. Les dialogues et le ton général du titre sont très appréciables. D'un côté vous avez une certaine sincérité et de véritables débats qui sont mis en avant (l'échange avec Luke Cage était bien amené, c'est même dommage que l'on soit rapidement passé à autre chose). D'un autre côté vous avez une approche bien plus légère avec des scènes plus décalées sont vraiment très drôles. Voir Clint dans la position du héros-tocard-ridicule est un vrai plaisir. Rien que le voir aller ramasser ses flèches après son combat vaut de l'or. Et, bien sûr, le final est très bien construit, bien amené, et permet d'avoir une belle conclusion lors de la toute dernière case de l'opus.

Je sais ce qu'il pensent tous. "Tu n'as aucun super-pouvoir ?" Non. "Tu es juste un mec canon et malin qui se trouve être aussi le meilleur archer au monde ?" Oui.



Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à dire. Le trait est précis, la colorisation est bonne, la mise en scène nerveuse et intelligente. De même, on reconnaît chacun des personnages sans le moindre problème. Un fait qui devrait être véridique pour la plupart des lecteurs dans le sens où les personnages semblent, pour la plupart, assez calquer sur leur version ciné.

Les covers sont de Kim Jacinto sont également de qualité.

En bonus, vous trouverez les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.