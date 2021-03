Tynion IV annonce une nouvelle série d'horreur

Fort de ses récents succès en indé (Something is Killing the Children, Department of Truth), James Tynion IV n'en a pas fini avec les séries creator-owned. En juin, il lancera The Nice House On The Lake, une maxi-série d'horreur publiée par le DC Black Label.

A cette occasion, il retrouvera Alvaro Martinez Bueno, son Ancien compère sur Detective Comics et Justice League Dark. Le pitch est assez simple : Walter, un homme un peu étrange, invite un tas d'amis qu'il a rencontrés pendant l'enfance ou ces derniers mois dans une magnifique maison dans la forêt au bord d'un lac. Évidemment, les événements devraient vite prendre une tournure macabre.

Après l'année la plus difficile de leur vie, personne n'allait refuser l'invitation de Walter dans cette magnifique maison. C'est beau, c'est opulent, c'est privé - donc une semaine à laisser passer les petites manipulations et les surnoms étranges de Walter en échange des vacances d'une vie ? Pourquoi pas ? Chacun d'entre eux était à un moment dans leur vie où il sentait s'éloigner de ces amis; est-ce qu'une chance de se reconnecter ne serait pas... sympa ? Est-ce qu'une échappatoire aux horreurs du quotidien ne serait pas... idyllique ? Accepteriez-vous cette invitation de la part d'un de vos plus vieux amis ?

L'équipe créative est complétée par Jordie Bellaire aux couleurs et Deron Bennett au lettrage. The Nice House On The Lake est prévue sur 12 numéros mais DC Comics a décrit cette maxi-série comme une "saison 1" laissant la porte ouverte à une suite en fonction du succès que rencontrera le projet.

The Nice House On The Lake #1 arrive en juin avec une couverture de Martinez et une variant de Martin Simmonds.