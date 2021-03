Des projets sur Batgirl et Zatanna toujours prévus par Warner Bros

Lors de sa présentation lors du Investor Day, le groupe AT&T a donné des nouvelles de ses projets DC Comics à venir. Une image diffusée y référence tous les films, séries et jeux à venir. Pour la plupart, ce n'est pas une surprise, mais on repère tout de même dans le lot deux projets qui ne sont pas encore concrets, à savoir Batgirl et Zatanna.

Un film Batgirl semble être en préparation depuis quelques temps maintenant, alors que Christina Hodson a été engagée pour écrire une version du scénario. Et un film sur Zatanna n'était qu'à l'état de rumeur, mais semble donc bien être toujours dans les plans de la Warner Bros.. Ces deux films pourraient correspondre à ce que Walter Hamada, président de DC Films, avait présenté comme des projets qui sortiraient directement sur HBO Max, dans les années à venir.

On notera également la présence des films Static Shock et Blue Beetle, qui eux aussi sont dans une phase très précoce de développement.