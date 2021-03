[Review VF] Conan : Bataille pour la couronne de serpent

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Conan : Bataille pour la couronne de serpent. Il est sorti le 24 février pour 17 euros. Il est écrit par Saladin Ahmed et est dessiné par Luke Ross. Il contient les titres US Conan: Battle for the Serpent Crown 1-5.

Une saga complète du célèbre cimmérien par l'auteur de Flèche Noire, se déroulant dans le cadre de l'univers Marvel ! Conan visite Las Vegas et part en quête de la Couronne du Serpent, une relique qui pourrait lui permettre de retrouver son royaume. Mais n'est-ce pas un piège de Méphisto ?

Il a juré de ne pas rentrer chez lui tant qu'il n'aurait pas trouvé et tué le sorcier Kulan Gath.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait de bon ton de situer un petit peu l'oeuvre. Bien que la cover puisse prêter à confusion, ici, vous retrouvez en réalité notre Conan dans le "véritable" univers Marvel. Autrement dit, vous retrouver le personnage tantôt face à Black Cat, tantôt face à Black Panther. Le titre en lui-même est une sorte de spin-off de Savage Avengers dans le sens où il reprend l'intrigue autour du sorcier Kulan Gath. Un petit point de l'histoire assez important puisque c'est suite à cela que nous retrouvons Conan à... Las Vegas. Ceci étant dit, passons à la review en elle-même.

De manière générale, ne pas voir Conan dans son univers originel est assez perturbant. C'est une agréable surprise qui suscite l'intérêt et, en même temps, provoque une certaine déception. Une déception attendue, bien évidemment (puisque le synopsis est on ne peut plus claire), mais tout de même présente. Pourtant, l'auteur parvient à éviter de nombreux pièges afin de nous proposer un récit qui, à défaut d'avoir de nombreux retournements de situation, possède une certaine logique dans la suite des évènements. Par exemple, les personnages Marvel qui font la rencontre de Conan ne tombent pas comme un cheveux sur la soupe. Après tout, Conan est à Las Vegas, on dit que Scarlet Spider protège Las Vegas des voleurs, Conan effectue un vol... voilà. Il y a une certaine "logique". Et bien que tout ne soit pas irréprochable, on ne peut retirer au scénariste cette volonté de bien faire et d'avoir un récit à peu près construit. Dans le même ordre d'idée, on va effectuer de nombreux parallèles entre l'univers de Conan et l'univers Marvel (qui, pour le coup, est en réalité le nôtre). On va ainsi parler de l'alcool, de la luxure et des vols en tout genre. Et bien que Las Vegas soit assez représentative de ces "vices", on peut très bien étendre ces observations à l'ensemble de notre monde.

Au-delà de cela, il y a, finalement, pas mal d'action. Las Vegas ou non, on ressent le côté "voyage" et "aventure" qui est omniprésent chez Conan. Ce dernier est d'ailleurs assez bien écrit puisque l'on retrouve tout ce qui fait le charme du personnage (ou tout ce qui le rend détestable, suivant si vous aimez Conan ou non). Ajoutez à cela des dialogues plutôt bons, avec quelques traits d'humour ci et là, quelques punchlines et vous avez, en fin de compte, un récit qui se lit très vite et qui reste plutôt bon. Finalement, la seules chose que l'on pourrait regretter est le fait que l'univers de Conan est, finalement, assez absent.

Un autre cinglé dans un costume de chat qui vient se mêler de nos affaires ?

Pour ce qui est de la partie graphique, il n'y a pas grand-chose à en redire. Le dessin et la colorisation sont plutôt bons et le découpage ainsi que la mise en scène sont efficaces. Conan mais également les personnages de l'univers Marvel sont bien représentés et les scènes d'action sont bien retranscrites. Les covers sont également bonnes bien qu'elles manquent d'une certaine originalité dans le sens où on se contente de placer Conan face à l'adversaire du numéro dans une pose assez convenue et avec un décor assez épuré. Finalement, seule la cover du numéro 2 sort un peu de cette dynamique.

En bonus, vous trouverez les covers, les variant covers ainsi que les biographies des auteurs.