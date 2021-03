Lizze Broadway rejoint le spin-off de The Boys

Le succès de l'adaptation de The Boys sur la plateforme Amazon Prime Video, lui a rapidement offert l'opportunité d'étendre son univers dans une série spin-off. Celle-ci n'a toujours pas de nom, mais on connait désormais la première actrice à rejoindre le projet, il s'agit de Lizze Broadway, qui incarnera un personnage nommé Emma.

Broadway est connue pour plusieurs rôles sur le petit écran comme le pilote de The Lost Boys, The Rookie, Splitting Up Together, et NCIS, ou encore American Pie Presents: Girls’ Rules, au cinéma.

La série se concentrera sur une université financée par Voight International, dans laquelle de jeunes gens avec des pouvoirs seront en compétition pour décrocher les meilleurs contrats dans les meilleures villes.