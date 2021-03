Black Widow toujours prévu pour mai 2021 au cinéma

Et dans les cinémas et.... ?

Alors qu'il existe toujours beaucoup d'interrogations sur les ouvertures des cinémas à travers le monde, et sur les plannings des studios pour la diffusion de leurs films, le PDG de Disney Bob Chapek a confirmé que Black Widow conserve sa date de sortie actuelle, fixée au 7 mai 2021.

Et il s'agira bien d'une sortie au cinéma pour le prochain long-métrage du MCU, même si on ne sait pas encore s'il y a des plans de diffusion en simultanée sur Disney+ qui sont envisagée$s. Une sortie ciné dans un contexte toujours très difficile, à cause de la crise sanitaire qui dure, serait un gros risque pris pas le groupe Disney, dans la veine de ce qu'a pu faire Warner Bros avec Wonder Woman 1984. En France, rien ne dit que les salles de cinémas seront ouvertures d'ici là, ni combien le seront, alors que la date est toujours maintenue au 5 mai. Une sortie sur Disney+ serait donc envisageable pour nous.

Comme nous l'avons dit, il est important de donner le contrôle au consommateur, et de le laisser décider comment il souhaite regarder nos films, particulièrement dans un contexte comme celui de la pandémie. Nous sommes vraiment enthousiastes par rapport à tous les films que nous avons à présenter. Le prochain est Black Widow , actuellement prévu dans les cinémas pour le 7 mai.

Disney a déjà proposé des gros films récents directement sur Disney+, comme Mulan et Soul, sans coût supplémentaire que celui de l'abonnement. En revanche, Raya et le Dernier Dragon a été distribué dans les cinéma et en même temps sur le service payant Premier Access de Disney+, pour 30 dollars. Service de VOD qui n'est pas disponible sur la version Française.

Le mois de mai, d'accord, mais reste à savoir quelle sera la stratégie de diffusion à l'international.