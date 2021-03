[Preview VO] Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone #1

Le crossover assez improbable mais plus qu'attractif entre les deux univers de Locke & Key et The Sandman , se dévoile à travers une preview de quelques planches. Locke & Key / The Sandman Universe: Hell & Gone est réalisé par l'équipe de Locke & Key : Joe Hill et Gabriel Rodríguez, et le premier numéro débarque le 14 avril.

Cette mini-série sera publiée en France par l'éditeur HiComics.

Concernant l'histoire de ce crossover, Mary Locke tentera de sauver son frère, John "Jack" Locke, de l'enfer. Une quête qui lui demandera de se montrer plus rusée que Roderick Burgess, trouver son chemin dans la Maison du Mystère et risquer de rencontrer Le Corinthian dans un royaume des rêves en désintégration.