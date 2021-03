[Zap' MDCU] Sorties du 03/03/2021: Infinite Frontier

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires, le Zap' MDCU !

C'est parti pour les sorties du 03 mars! Chez DC Comics, c'est le début de l'ère Infinite Frontier avec un numéro 0, ainsi que le lancement de Crime Syndicate, Suicide Squad et Swamp Thing et le retour de Batman. Chez Image Comics, on a été lire Fire Power et on a testé la nouvelle série de Scott Snyder, Nocterra.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(4) Infinite Frontier #0 Ecrit par Joshua Williamson, James Tynion IV, Scott Snyder, Geoff Johns , Brian Michael Bendis, Becky Cloonan & Michael W. Conrad, Tim Sheridan, Geoffrey Thorne, Philip Kennedy Johnson, Joëlle Jones Dessiné par John Timms, David Marquez, Jorge Jimenez, Todd Nauck, Jamal Igle, Stephen Byrne, Howard Porter, John Romita Jr & Klaus Janson, Joëlle Jones, Alitha Martinez & Mark Morales, Rafa Sandoval & Jordi Tarragona, Alex Maleev, Dexter Soy Couverture de Dan Jurgens & Mikel Janin Infinite Frontier de Joshua Williamson, James Tynion IV, Scott Snyder et John Timms

Justice League de Brian Michael Bendis et David Marquez

Batman de James Tynion Iv et Jorge Jimenez

Wonder Woman de Becky Cloonan, Michael W. Conrad et Alitha Martinez

Wonder Girl de Joëlle Jones

Green Lantern: Alan Scott de James Tynion IV et Stephen Byrne

Teen Titans Academy de Tim Sheridan et Rafa Sandoval

Superman de Phili Kennedy Johnson et Jamal Igle

Green Arrow & Black Canary de Joshua Williamson et Alex Maleev

Stargirl de Geoff Johns et Todd Nauck

Green Lanterns de Geoffrey Thorne et Dexter Soy

The Flash de Joshua Williamson et Howard Porter

(1) Fire Power #9 Ecrit par Robert Kirkman Dessiné par Chris Samnee Couverture de Chris Samnee Ecrit par Robert Kirkman Dessiné par Chris Samnee Couverture de Chris Samnee

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Assault on Arkham Part 1 Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira Ecrit par Robbie Thompson Dessiné par Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira





(1) Becoming Part 1 Ecrit par Ram V Dessiné par Mike Perkins Couverture de Mike Perkins Ecrit par Ram V Dessiné par Mike Perkins Couverture de Mike Perkins

LES GRANDS DE L'INDé