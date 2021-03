Nouvelle vidéo promo pour The Falcon & The Winter Soldier

Wandavision bouclée, on se tourne désormais vers la prochaine série du MCU sur Disney+, il s'agit de The Falcon & The Winter soldier . Le duo Sam Wilson (Anthony Mackie) et Bucky Barnes (Sebastian Stan) va tenter de porter l'héritage de Captain America et de leur mentor Steve Rogers . Une nouvelle vidéo promotionnelle de la série nous rappelle que "le monde a besoin de héros."

Lancement de la série le vendredi 19 mars, pour une saison en six épisodes de 40-50 minutes.