Superman & Lois : Une baisse de régime dès le deuxième épisode ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le premier épisode de Superman & Lois a énormément fait parler de lui et, neuf fois sur dix, en bien (pour les intéressés, vous avez notre review ici et l'annonce d'une saison 2 ici). Bien sûr, après un tel démarrage, on était en droit d'être extrêmement curieux quant à l'épisode 2. Est-ce que le premier épisode était un simple coup d'éclat comme de nombreux épisodes pilot ? Ou est-ce qu'il est clairement représentatif de la série ? Aujourd'hui encore, il est assez difficile de répondre à ces questions. Pour le moment, la seule chose qui est sûre c'est qu'il y a bien une baisse de régime dès le deuxième épisode. Nous allons donc voir cela en détail et sans spoiler.

Attention, pour ceux qui sont donc déjà sur le point de balancer un "C'était sûr que la CW allait foirer" ou, à l'inverse, qui sont sur le point de balancer un "Oh ben c'est sûr hein, dès que ce n'est pas WandaVision, comme par hasard, c'est de la merde", je répondrais : non. Ce n'est ni l'un ni l'autre. D'ailleurs, il y a toujours de très bonnes choses à tirer de ce deuxième épisode. Néanmoins, étant donné qu'il y a déjà pas mal de changements par rapport au premier épisode, MDCU s'est dit qu'il était peut-être bienvenue de faire une étude rapide du deuxième épisode et en profiter poour rebondir sur ce qui a été dit sur le sujet ci et là (car oui, on trouve déjà beaucoup de choses sur le sujet et, dans le lot, une bonne dose de conneries pour parler franchement).

Que retrouve-t-on du premier épisode ?

Bon, de manière générale, il y a pas mal de choses que l'on retrouve du premier épisode. L'ambiance est à peu près la même bien que l'on se rapproche déjà un petit peu plus d'un Smallvile en version accélérée (on en reparlera plus tard). De même, le jeu des acteurs est toujours aussi bon. C'est le cas des acteurs que nous avons déjà pu observer comme les acteurs qui jouent Superman et les enfants, mais c'est également le cas des acteurs qui commencent seulement à dévoiler leur jeu avec, en tête, Bitsie Tulloch en Lois Lane et Adam Rayner en Morgan Edge. Dylan Walsh n'est pas mauvais non plus en Sam Lane. Il a un rôle très secondaire, mais l'acteur a plutôt bien tenu le personnage dans les deux premiers épisodes. Dans un sens, il a toujours la même tête mais vu ce qu'il pense des différentes situations, cela colle plutôt bien. A côté de cela, on cherche toujours à garder une certaine maturité dans les dialogues (bien que cela soit moins flagrant) et, surtout, une volonté de garder un côté humain. Ceci étant dit, passons aux différences.

Un épisode plus cheap ?

S'il y a bien une remarque que je déteste, c'est bien celle là. Tout simplement parce que les gens n'ont pas de recul ou, comme d'habitude, partent immédiatement dans les extrêmes. Le premier épisode était résumé en "ils ont mis les moyens" et le deuxième en "c'est déjà cheap". Et si ce n'était pas le cas ? Ce n'est pas tant les effets spéciaux qui sont ici montrés du doigt (qui sont, un poil moins développés que ceux du premier épisode mais rien de catastrophique non plus) mais plutôt leur quantité. En somme, on signale qu'il y a moins d'effets spéciaux et moins de décors que dans le premier épisode. Oui, c'est vrai... mais on passe surtout d'un épisode 90 minutes à un épisode de 42 minutes... Est-il donc surprenant d'avoir deux moins d'effets spéciaux lorsque l'on sait qu'il y a deux fois moins de temps ? D'autant plus qu'il est évident que la CW a pris le parti de se focaliser sur le côté humain de ses personnages et que tu auras bien plus de Clark Kent que de Superman . Tout cela pour dire que, selon moi, cet argument n'est tout bonnement pas recevable (pas dans l'état actuel des choses en tout cas) et encore moins lorsque l'on repense à la scène dans la Forteresse de Solitude qui est très réussie.

La CW fait de la CW ?

Malheureusement, on retrouve déjà des défauts que l'on peut trouver dans de nombreuses autres séries de la CW. Enfin... des défauts... oui et non. Ce n'est pas tout-à-fait correct de parler de défauts. Il ne s'agit pas, à proprement parler, de "défauts". C'est juste que la CW a une ligne directrice, un public et sans doute un cahier des charges auquel il faut se plier. Il y a donc un côté teenage avec tout ce que cela implique : les amourettes, les prises de tête à l'école et tout le tralala. Ce n'est pas aussi marquant que dans d'autres séries et il y a, pour le moment, une certaine logique dans tous ces évènements. Cependant, on ne peut nier que, contrairement au premier épisode, on a déjà ici tendance à se rapprocher de ce que la CW a l'habitude de faire. Même le personnage de Clark Kent prend cette direction une fois ou deux. Bon, les enfants sont difficiles notamment suite au changement de lieu. D'accord. Mais même en partant de ce principe, il n'est pas rare que Kent passe pour un père extrêmement maladroit. Il y a un côté "too much", une écriture forcée afin de mettre en place un clash familiale mais qui a lieu suite à de mauvaises décisions prises par Kent. Alors vous allez me dire que c'est exactement ce qui se passe dans la vie et vous auriez raison. Mais il y a l'art et la manière de le montrer, de le mettre en scène. Par exemple, Superman se barre fréquemment avec l'un des enfants qui a besoin d'aide. Très bien. Mais ne me dites pas que l'Homme de demain ne pouvait pas anticiper le fait que cela allait exaspérer le deuxième enfant... Et c'est un peu ça, le problème. La barrière est fine entre le père maladroit qui fait des erreurs et le père franchement à la masse qui a zéro anticipation.

Tout ceci est d'autant plus dommage lorsque l'on sait que le twist final a, pour le coup, des allures de Snyderverse. Certains seront donc ravis mais d'un autre côté, cela veut également dire que la série perd son identité pour se retrouver avec le cul entre deux chaises : une chaise CW et une chaise Snyder. Une fois encore, les épisodes suivants nous donneront sans doute la réponse définitive sur le sujet.

La format qui fait mal ?

On s'en doutait un peu et ce deuxième épisode en montre déjà les premiers signes : le format risque d'être un gros problème. Une fois encore, il est un peu tôt pour être formel, mais il est ici évident que l'épisode souffre du passage en 45 minutes. Finalement, les scénaristes ont mis en avant presqu'autant d'éléments que dans le premier épisode... mais avec deux fois moins de temps. Et bien sûr, ce n'est pas possible. Ici, il manque clairement 10-15 minutes d'épisodes afin de mieux développer les transitions, les points de vue ou même afin de poser la caméra quelques instants à un endroit. Contrairement au premier épisode, tout va très vite et il y a plusieurs scènes qui en souffrent. Par exemple, au lieu d'avoir un débat entre Lois et Morgan, nous avons un Morgan qui envoie directement Lois dans le mur. Certes, c'était l'effet voulu. Mais il y avait sans doute possibilité de garder cet effet tout en développant le sujet et, pourquoi pas, en développant encore un peu Lois qui est, dans ce débat, franchement effacée.

Ce qui est assez rageant, c'est qu'il y a de fortes chances pour que les producteurs aient du mal à tenir l'intérêt des téléspectateurs tout le long des 16 épisodes. Alors... pourquoi aller si vite ? Autant en garder un peu pour l'épisode suivant et poser un peu plus la caméra. Alors oui, cela sous-entend moins de twists et, peut-être moins d'effets spéciaux. Mais les gens se plaignent déjà des effets spéciaux (haters gonna hate ?). Autant aller jusqu'au bout...

Est-ce qu'il y a quand même des choses meilleures que dans le premier épisode ?

Il faut être honnête, il y a également de bons éléments qui sont développés dans ce deuxième épisode. Avant toute chose, nous avons une Lois Lane un petit peu plus présente et donc, une actrice à qui on demande plus de choses. Que les fans se rassurent, Bitsie Tulloch n'est pas mauvaise en Lane. Après, on a pu voir que certains se plaignent du personnage qui se dégote déjà une "petite enquête made in CW". Mouais... 'Fin pour le coup, Lois Lane est une reporter... Si les gosses commençaient à enquêter sur une mystérieuse disparition, j'aurais pu comprendre. Mais se plaindre qu'une journaliste fasse du... bah journalisme, c'est déjà un peu plus osé.

L'autre point positif concerne les menaces de cette première saison à savoir Morgan Edge et le Captain Luthor. Le premier est plutôt bien tenu par l'acteur Adam Rayner qui, de plus, a de bonnes petites répliques et la gestuelle qui va avec. Il s'agit d'un personnage clairement du mauvais côté mais qui est fréquemment présenté de manière assez efficace comme étant gris. Il sera intéressant de suivre son évolution. Enfin, nous en apprenons également un petit peu plus sur le Captain Luthor. Et si son armure n'a pas grand-chose d'original, l'écriture du personnal devrait permettre un certain nombre de rebondissements de qualité (sans parler du twist final qui est une petit bombe scénaristique).

Vous l'aurez compris, il y a déjà certaines choses qui ont changé ci et là bien que, pour le moment, le coeur de la série soit encore inchangé. L'avenir nous dira quelle direction les scénaristes et les producteurs vont prendre.