Review du premier épisode de Superman & Lois

Elle était attendue de pied ferme par de nombreux fans à travers le monde. Le premier épisode de la série TV Superman & Lois a finalement été dévoilé il y a quelques jours. L'occasion pour nous de revenir sur la dernière série en date à avoir rejoint les séries TV estampillées super-héros de la CW. Et autant dire qu'il y a beaucoup de choses à dire.

HS : On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait des spoilers dans cette review. Par contre, on va clairement parler du contenu et des personnages présents. Donc, si vous ne voulez rien savoir de ce premier épisode, le mieux reste encore de passer son chemin.

Une autre série de super-héros de la CW ?

Autant le dire tout de suite, ce premier épisode n'a rien à voir avec une série de super-héros. Et d'ailleurs, elle n'a rien à voir avec les autres séries de la CW non plus. Concernant le fait que la série ne fasse pas très super-héros, il s'agit d'un constat assez facile à faire. On se concentre bien plus sur Clark Kent voire sur la famille de Clark Kent que sur Superman . Finalement, ce dernier est surtout mis en avant lors du recap, lors du problème dans la centrale nucléaire et, bien sûr, lors du combat final. Pour le reste, vous allez en savoir plus sur sa vie de père, sa relation avec sa femme et ses enfants et même son lien avec la ville de Smallville. En somme, vous avez ici une approche extrêmement humaine du personnage. De ce constat, on peut également rebondir sur la deuxième affirmation notée plus haut, à savoir le fait que la série n'a rien à voir avec les autres séries de la CW. En effet, et les fans peuvent en témoigner, le côté humain est souvent le plus gros défaut des séries de la chaîne. Pourquoi ? Tout simplement parce que, neuf fois sur dix, les intrigues relationnelles font très teenage, avec tous les défauts que cela peut sous-entendre. Ici (en tout cas pour ce premier épisode), ce n'est pas le cas. L'approche est extrêmement adulte et, il faut bien l'admettre, fait preuve d'une assez grande maturité tant sur les dialogues que sur les situations. Enfin, la série n'a strictement rien à voir avec les autres séries de la chaîne en terme de moyens. La scène d'intro qui fait office de recap (et qui est disponible ici) est donc parfaitement représentative de l'ensemble de la série. Ce n'était donc pas juste le temps des cinq premières minutes de l'épisode. A ce sujet, on peut également confirmer que le costume de Superman évolue très vite. La réponse est donc "oui, la CW s'est fait chier à faire un autre costume de Superman le temps d'une scène". Et on les en remercie !

Un Superman qui n'est pas Superman

Comme signalé plus haut, notre ami Superman n'est pas tout-à-fait au centre des débats ici. Oh oui, vous allez le voir intervenir dans une centrale nucléaire. Mais vous allez aussi (surtout ?) voir un Clark Kent face à un dilemme lié à l'argent. Vous allez le voir sauver la veuve et l'orphelin, mais vous allez aussi le voir se remettre en question en tant qu'homme. Tout cela pour dire que les intrigues et les sous-intrigues mettent en place pas mal de choses très intéressantes, maîtrisées (pour le moment... nous n'avons vu qu'un épisode) et, surtout, humaines. Des intrigues qui offrent pas mal de rebondissements et de débats sur le court terme tout en mettant, déjà, pas mal de pièces en place pour les épisodes suivants. Enfin, ce Superman de la série est également un Superman que l'on ne connait pas beaucoup. Ce n'est pas le jeune Kent de Smallville. Ce n'est pas non plus le Kent qui vient de passer pour la première fois les portes du Daily Planet . Non, c'est le Kent qui est marié depuis un bon moment déjà et qui a deux enfants. Le parti pris est extrêmement intéressant, odacieux et permet un sacré nombre de possibilités pour la plupart nouvelles pour le fan.

Superman & Lois

Une critique qui revenait souvent concernait les acteurs Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch. Pour faire simple, beaucoup de personne trouvaient qu'ils n'avaient pas la gueule de l'emploi (pour reprendre leurs termes). Clairement, on ne va pas rentrer dans ce débat qui n'a tout simplement aucune bonne ou aucune mauvaise réponse (et qui, la plupart du temps, n'a pas lieux d'être). Nous allons donc plutôt nous concentrer sur l'acting qui, pour le coup, est très bon. Tyler est pour le moins impressionnant, tant en Superman qu'en Clark. De plus, il ne s'agit que du premier épisode. Il peut donc encore largement évoluer. Concernant Bitsie, c'est à peu près la même chose mais en gardant en tête le fait que l'actrice était moins présente et, surtout, qu'on ne lui a pas demandé autant d'émotions différentes qu'à son collègue. Il faudra sans doute voir encore un ou deux épisodes pour avoir un avis plus pronnoncé. Concernant les autres acteurs... il n'y a rien à dire. Les enfants (notamment l'acteur qui joue Jonathan) sont crédibles, tout comme les acteurs de la famille Lang.

Où est le piège ?

Il y a eu beaucoup d'éloges sur la série dans cette review, mais n'allez pas croire que tout est parfait. Il y a également des défauts dont un qui sort du lot : les enfants Kent. Pour le moment, ces derniers n'ont pas de réelle profondeur et sont quand même assez stéréotypés. Vous avez le premier qui frôle la perfection et le deuxième qui est le cliché du rebelle (la musique forte au moment d'entrer dans la chambre faisait vraiment trop... Il ne manquait que la tête de mort sur la porte pour avoir la totale). Même les tenues vestimentaires ne sont pas très inspirées et font tout pour mettre les enfants dans deux cases (même s'ils finissent pas en rire, ce qui allège un peu la critique). Mais une fois encore, ce n'est ici que le premier épisode. Ils peuvent donc évoluer et nous surprendre. D'autant plus que, comme signalé, les acteurs sont bons. Bref, croisons les doigts ! Concernant les autres défauts, on parlera surtout de maladresses. Par exemple, il est assez incroyable que les enfants de Clark n'aient jamais compris qu'il était Superman . A ce sujet, la scène avec les lunettes est extrêmement intelligente mais ne pardonne pas tout non plus.

Pour le reste, il n'y a plus qu'à espérer que les mauvaises habitudes de la CW ne vont pas reprendre le dessus. On peut rappeler que la première saison n'aura "que" 15 épisodes. Nous pouvons donc espérer éviter les pièges récurrents de la chaîne avec les nombreuses autres séries de son catalogue qui comptent 22 épisodes.

Pour résumer, le Superman de la CW n'est pas le Superman de la Warner Bros (ce qui peut-être considéré comme étant une qualité ou un défaut) mais n'est pas non plus un pur produit de la CW (ce qui, pour le coup, est une qualité). Ce premier épisode est tout bonnement excellent et laisse présager le meilleur. La série a une approche sérieuse et sincère que le personnage méritait amplement. Quant à Tyler Hoechlin, il est en bonne voie pour devenir un excellent Superman .