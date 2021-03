Superman & Lois déjà renouvelée pour une saison 2

Alors que le deuxième épisode de la nouvelle série TV du ArrowVerse, Superman & Lois, a été diffusé hier soir sur la chaine The CW, on apprend que la série a déjà de beaux jours devant elle. En effet, la nouvelle itération de l'univers de Superman à la télévision est renouvelée pour une seconde saison !

Ce renouvellement est la conséquence du joli succès du premier épisode, qui a réuni globalement 2,7 millions de téléspectateurs. Il s'agit du meilleur démarrage pour une série CW depuis deux ans.

Voici le message du CEO de la chaine, Mark Pedowitz :

Le phénoménal début de Superman & Lois sur toutes les plateformes, qui a tenu sa promesse que ce soit par les moyens classiques ou par le streaming, est une preuve de la créativité, du travail et de l'investissement des gens talentueux qui ont bossé sans relâche devant et derrière la caméra, d'autant plus dans un environnement difficile.