Une collection Marvel à 5,99€ chez Panini Comics

L'éditeur de Marvel en France, Panini Comics, annonce une collection "printemps des comics", avec 10 albums cartonnés au prix de 5,99€ ! Ils seront disponibles au mois de mai, dans toutes les librairies.

On y retrouve Spider-Man Bleu et Daredevil Jaune de Jeph Loeb et Tim Sale, les Venom et Thanos de Dony Cates, Thor de Jason Aaron et Russel Dauterman mettant en scène Lady Thor , La Vie de Captain Marvel par Margaret Stohl, Carlos Pacheco et Marguerite Sauvage, Hawkeye de Matt Fraction et David Aja, Immortal Hulk de Al Ewing et Joe Bennett, Wolverine: Les Origines par Paul Jenkins et Andy Kubert, et enfin, les Ultimates de Mark Millar et Bryan Hitch.

Il y aura donc des récits complets, mais également des arcs tirés de séries plus longues, si on en croit ce listing.