[Review VF] Magnéto : Le testament

La review du jour est un titre proposé par Panini Comics. Il s'agit de Magnéto : Le testament. Le numéro est écrit par Greg Pak et est dessiné par Carmine Di Giandomenico. Il est sorti le 27 janvier pour 28 euros. Il contient les titres US X-Men: Magneto – Testament 1-5.

Réédition en très grand format de cette mini-série largement plébiscitée, un récit glaçant évoquant les horreurs de la Seconde Guerre Mondiale au travers d'un des personnages les plus marquants de l'univers Marvel : Magnéto, le Maître du Magnétisme !

Je déshonore une allemande.

Difficile de savoir par où commencer... Bon déjà, il ne s'agit pas d'un titre X-Men et encore moins un titre de super-héros. Pour ceux qui veulent voir la montée en puissance de Magneto , vous pouvez donc déjà passer votre chemin. Non, disons plutôt qu'ici vous avez un titre sur la persecution des juifs et les camps de concentration AVEC Magnéto. En somme, il s'agit d'un titre X-Men sans X-Men. Et autant le dire tout de suite, absence des mutants ou non, il s'agit peut-être de la meilleure mini-série de ces derniers temps. C'est simple, il n'y a rien à jeter. Dès lors que vous acceptez le fait que Magneto soit un prétexte à la mise en avant d'une oeuvre autour de la Shoah, il n'y a aucun problème. Car pour le reste, vous avez un titre sincère, qui prend aux tripes et qui prend tellement le lecteur par la main qu'il n'est pas rare que l'on soit mal à l'aise devant la lecture. Les personnages sont travaillés et intéressants à suivre, les scènes reflettent bien la réalité (de ce que j'en sais) et les passages narratifs afin d'ajouter plus de données concernant les années ou tout simplement le nombre de morts ne fait que renforcer le caractère véridique de l'oeuvre. Et c'est sans doute ça, la première force de ce titre. Vous n'avez pas un récit. Vous avez un témoignage.

Les japonais disent que le clou qui dépasse appelle le marteau. Tu comprends ?

Pour ce qui est de la partie graphique, le dessin tient plus du franco-belge que du comics. Une approche assez particulière pour un titre X-Men mais qui, pour un titre qui se focalise sur les camps de concentration, est peut-être plus adapté. Au-delà de cette approche, on peut également dire que le travail de Carmine Di Giandomenico est efficace et il ne fait que gagner en qualité au fil des numéros. Un petit peu plus haut, nous signalions que le titre prenait aux tripes. Ce fait est, en grande partie, à mettre sur le compte des dessins, tant pour sa mise en scène que pour le trait du dessinateur qui a un certain don pour faire paraître les émotions sur les visages des personnages. Le travail sur la colorisation est également à saluer. Par exemple, on ressent parfaitement la froideur des scènes hivernales, ce qui ne fait que renforcer la dureté du récit. Enfin, les covers de Marko Djurdjevic sont tout bonnement sublimes et plutôt bien pensées. Rien que celle du numéro 1 vaut de l'or.

Concernant le grand format, il y a deux écoles. Un fait qui ne change pas avec la sortie de cet opus. D'un côté, vous pouvez penser que vous pouvez mieux profiter des planches, que cela donne un caractère assez unique à l'ouvrage. De l'autre, vous pouvez penser qu'il est compliqué de le lire dans votre lit et que cela flingue votre bibliothèque.