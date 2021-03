Un film Vampirella en préparation

L'un des personnages les plus célèbres de l'écurie Dynamite Entertainment, Vampirella, pourrait faire prochainement son retour au cinéma. En effet, l'éditeur américain a vendu les droits d'adaptation pour le cinéma et la télévision à Arowana Media Holdings, filiale de Mike the Pike Productions. Cet accord inclut toutes les histoires de Vampirella, tous les personnages et travaux annexes.

Pour débuter, c'est donc un film qui est en préparation, produit par Mark Newbauer de chez Mike The Pike, et Nick Barrucci et Juan Collado de chez Dynamite Entertainment.

Nous sommes heureux d'avoir l'occasion d'amener ce personnage génial sur grand écran. Nick Barucci, fondateur et CEO de Dynamite Comics, est un incroyable visionnaire qui a un oeil pour les histoires, et un talent pour leur intégration dans l'air du temps. Lui et tout le monde à Dynamite ont rescussité ce personnage de manière significative sur la dernière décennie et le dernier run de Priest donne l'impression que ce n'est que le début de 50 années à venir. Nous sommes réellement reconnaissants de la confiance et du soutien de Dynamite, Nick, et ses représentants, dont le producteur/Manager Ford Gilmore de Illuminati Entertainment.

Vampirella a été créée en 1969 par Forrest J. Ackerman et Trina Robbins. Elle a eu droit à une première adaptation cinématographique en 1996, avec Talisa Soto dans le rôle titre, qui n'avait pas eu un grand succès.