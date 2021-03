Elle réalise un dossier autour de la coiffure et du maquillage dans WandaVision

Que l'on apprécie ou non la série TV WandaVision, il n'en reste pas moins évident qu'il y a beaucoup de choses qui sont à saluer dans cette série. Il y a peu, c'est une facette du show qui n'avait pas encore été forcément très développée jusque-là qui a été étudiée puisqu'il s'agit de tout ce qui touche au style à savoir la coiffure, le maquillage et les tenues vestimentaires.

Une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle nuance de rouge à lèvres a le pouvoir de vous remonter le moral, mais Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen ) amène le relooking à des sommets super-héroïques dans WandaVision.

C'est le site internet Elle qui s'y est collé à travers un article assez conséquent et, il faut bien l'admettre, très intéressant, afin de mettre en avant les différents styles à travers les épisodes et donc, à travers le temps. Cerise sur le gâteau, le tout est accompagné de quelques images behind the scene.

Pour les intéressés, l'article (en anglais) est disponible ici.