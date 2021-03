Ouverture de la section Jeux de société

Elle a été teasée il y a quelques mois, elle débarque enfin sur MDCU ! En effet, une toute nouvelle section du site internet va faire ses grands débuts, celle des jeux de société. Dans ce nouvel onglet, vous trouverez un bon nombre de jeux de société de l'univers de Marvel et DC mais également des comics et de la bande dessinée au sens large. L'occasion pour les amateurs de jeux et de comics de trouver de quoi égayer une après-midi entre amis (j'aurais bien dit "soirée" mais bon... voilà quoi...).

Bien sûr, tous les éléments importants des différents jeux ont déjà été ajoutés : le prix (noté à titre indicatif), un résumé, les détails techniques (nombre de joueurs, durée de la partie etc) mais également les extensions (si extensions il y a) et, bien évidemment, un lien direct afin de le commander chez notre partenaire Philibert si le coeur vous en dit. Au fur et à mesure, vous y trouverez également les retours/commentaires des différents acheteurs. D'ailleurs, si vous connaissez certains d'entre eux, n'hésitez pas à y ajouter votre avis afin de mieux guider les copains qui passeront derrière vous :).

Pour les intéressés, c'est par ici.

Bonne continuation sur MDCU !