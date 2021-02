[Review VF] Alien par Dan O'Bannon

La review du jour est un titre proposé par Vestron. Il s'agit d'Alien par Dan O'Bannon. Le numéro est écrit par Dan O'Bannon, adapté par Christiano Seixas et dessiné par Guilherme Balbi. Il est sorti en décembre 2020 pour 17.95 euros.

La première version d’Alien.

Le scénario original du film ALIEN écrit en 1976 par Dan O’Bannon (scénariste du film Total Recall et du cultissime Le Retour des Morts-Vivants) est révélé des décennies plus tard à travers cette adaptation en B.D. parfois très différente du film finalement tourné par Ridley Scott.

En route vers la Terre, l’équipage du vaisseau Snark intercepte un signal d’origine inconnue. Ses recherches amènent le Snark vers un astéroïde désolé, un engin extraterrestre et une mystérieuse structure pyramidale. L’horreur s’installe….

Une œuvre à découvrir absolument par tout cinéphile qui se respecte !

Sacré mécanisme de défense. Dela dissuade de le tuer.

Comme le stipule la présentation de l'oeuvre, nous sommes ici face au scénario "brut" du film Alien. Autrement dit, nous sommes face à l'histoire du film avant qu'il ne passe par les étapes réécritures, choix du réalisateur, choix des producteurs et autres différences pour x raisons avec, en tête, le budget. Et autant dire que, pour le coup, les différences sont assez minimes au niveau de l'intrigue. C'est-à-dire que nous avons vraiment toutes les étapes du film et ce, du début à la fin. Finalement, seuls les dialogues changent. Quant au reste, c'est de l'ordre du détail. Par exemple, le vaisseau n'est pas appelé "maman" mais "ordinateur". Les noms et les couleurs de peau des personnages sont également changés. Ripley ne s'appelle pas Ripley et possède ici une jolie queue de cheval. De manière générale, le traitement des personnages est néanmoins assez identique (tout comme leur fin bien qu'elle soit souvent bien plus violente dans le film). Au niveau des différences, on notera surtout l'absence du personnage d'Ash, le retour d'un personnage qui ne se fait pas dans le film et, finalement, une Ripley qui, bien qu'elle prenne les mêmes décisions, perd en charisme (n'est pas Sigourney Weaver qui veut !).

On doit l'attraper et l'éjecter du vaisseau.

Pour ce qui est de la partie graphique, le travail proposé est extrêmement bon. Avant toute chose, le design des personnages est très travaillé que cela soit au niveau de la morphologie, des tenues vestimentaires ou des coupes de cheveux. Dans le même ordre d'idée, tout ce qui touche aux créatures est également très impressionnant. Elles sont assez différentes et ce, dans n'importe quelle forme (oeuf, facehugger, xénomorphe) mais elles n'en restent pas moins très cool. L'oeuf ressemble plus à celui des Gremlins qu'à celui des Aliens tandis que l'Alien adulte est à la fois identique (même morphologie) tout en étant différent (sa gueule tient plus de la reine que de l'alien). Une approche intéressante à étudier dans le sens où il est précisé que la créature, dans le script original, n'est pas vraiment détaillé du point de vue visuel. On sait juste qu'elle est "plus grand qu'un homme". Pour le reste, le découpage, la mise en scène, la colorisation (les nuances de bleu sont assez incroyables) et les scènes d'horreur sont également à souligner. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à jeter.

En bonus, vous trouverez la galerie de covers.