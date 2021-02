Spider-Man 3 révèle son véritable titre

Ce sera No Way Home

On vous en parlait un peu plus tôt, les acteurs de Spider-Man 3 se sont amusés avec les théories derrière le vrai nom du long-métrage qui restait encore inconnu. Il fallait s'en douter, cette manoeuvre ne servait que de teasing avant de révéler le véritable titre du prochain film dans un court teaser vidéo. Après Homecoming et Far From Home, nous aurons droit à Spider-Man : No Way Home.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) February 24, 2021

On y découvre les trois acteurs principaux de la franchise à la sortie du bureau du réalisateur Jon Watts qui se moque gentiment des bourdes passées de Tom Holland avant de se tourner vers un tableau où le nom du film est inscrit. Un premier mystère enfin résolu autour de cet opus qu'il faut désormais appelé No Way Home. Mais la plus grosse question autour de Spider-Man 3 reste bien évidemment encore en suspens : ce titre cache-t-il un film à la Spider-Verse ?

Spider-Man : No Way Home est attendue pour le mois de décembre 2021.