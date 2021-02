Les acteurs de Spider-Man 3 s'amusent avec le titre du film

Alors que le titre de Spider-Man 3 n'est toujours pas connu, après Homecoming et Far from Home, les trois acteurs Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, se sont amusés sur les réseaux sociaux à dévoiler des titres "officiels". Il s'agit bien sûr de faux titres inventés avec humour, reprenant l'idée du mot "home" associé à quelque chose, avec un faux logo pour les accompagner.

Pour Tom Holland, il s'agit de Spider-Man: Phone Home. Pour Batalon, de Spider-Man: Home-Wrecker. Et pour Zendaya, de Spider-Man : Home Slice. Mais le plus intéressant peut-être, c'est que chacun a également dévoilé une photo inédite du film, mettant en scène les trois acteurs.

Quel est votre préféré ?