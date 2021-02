Ant-Man and the Wasp : Quantumania en tournage cet été

Marvel Studios est sur tous les fronts et dans l'ombre des séries Disney+ ou des gros films comme Doctor Strange 2 et Spider-Man 3, le troisième volet de la saga Ant-Man avance tranquillement de son côté. Après la révélation de son titre et son antagoniste, nous avons maintenant une date pour le tournage du long-métrage grâce à Evangeline Lilly, interprète de la Guêpe.

Deux petits commentaires qui font office d'annonce et confirment des propos de Michael Douglas qui parlait récemment d'un "tournage plus tard dans l'année". Ant-Man and the Wasp : Quantumania commencera donc ses prises de vue à la même période que Black Panther 2, qui lancera sa production en juillet.

Pour ce nouveau volet, Peyton Reed retrouvera le quatuor Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, sans oublier une Cassie Lang récemment recastée et l'arrivée très attendue de Jonathan Majors dans la peau de Kang le Conquérant.