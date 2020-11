Début du tournage de Black Panther 2 en juillet 2021

Un temps prévu pour le début de l'année prochaine, les différents événements ont contraint Marvel Studios à repousser la production de Black Panther 2. D'après The Hollywood Reporter, la nouvelle date pour le tournage a été fixée. Il débutera en juillet prochain à Atlanta et devrait durer environ 6 mois.

Le média confirme également les retours de Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke et Angela Bassett tout en précisant que Shuri devrait occuper un rôle plus important dans cette suite. L'acteur Tenoch Huerta (Narcos : Mexico) est lui pressenti pour incarner un vilain dans ce nouvel opus.

2021 sera une année bien chargée pour les équipes de Marvel Studios qui multiplient les tournages. Si quatre films sont prévus pour cette année-là et seul Spider-Man 3 est encore en tournage, la production de nombreux projets va connaitre un coup d'accélérateur. Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait entrer en tournage à Londres le mois prochain d'après les déclarations d'Elisabeth Olsen , un mois plus tard c'est l'équipe de Thor : Love & Thunder qui doit rejoindre les plateaux en Australie, le long-métrage suivant sur cette liste étant donc Black Panther 2.

Sans oublier les séries Disney+ comme Loki et The Falcon & The Winter soldier dont le tournage devrait se terminer en début d'année ou Miss Marvel pour qui les prises de vues viennent de débuter. Moon Knight et She-Hulk devraient également entamer leur production au cours de l'année. D'après une source de The Hollywood Reporter, les séries sont d'ailleurs la priorité de Kevin Feige qui les surveille attentivement car "la production des films est une machine bien huilée".

Black Panther 2 est toujours attendu pour mai 2022.