Premières photos de tournage de Ms. Marvel

Alors que l'on ne connait que le nom de son actrice principale pour le moment, la série TV Ms. Marvel est bien lancé puisque le tournage a déjà débuté à Atlanta, et les premières images viennent d'être dévoilées. On peut y voir Kamala Khan (Iman Vellani) en cosplay de Captain Marvel , dans sa tenue de l'espace.

Ce n'est bien sûr pas une énorme surprise puisque dans le comics, Kamala est fan de Carol Danvers , c'est pour cela qu'elle prendra son ancienne identité de Ms. Marvel lorsque ses pouvoirs inhumains se déclencheront.

La série est dirigée par Bisha K. Ali, avec une équipe de réalisateurs composée de Adil El Arbi and Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy, et Menon. Aucune date n'est pour le moment fixée pour la série Disney+, qui semble avoir pris de l'avance sur ses compagnons She-Hulk et Moonknight.