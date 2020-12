Emma Fuhrmann réagit à son remplacement dans le rôle de Cassie Lang

C'est rare, mais cela arrive. En effet, l'actrice Emma Furhmann ne reprendra pas son rôle de Cassie Lang au sein du MCU. Pour rappel, cette dernière avait pris la place d'Abby Ryder Fortson qui tenait ce même rôle dans Ant-Man et Ant-Man and the Wasp (saut temporel de cinq ans oblige).

Son rôle était très secondaire dans Avengers: Endgame mais elle pouvait tout de même espérer reprendre son rôle dans Ant-Man 3 qui avait d'ores et déjà été annoncé. Malheureusement, il n'en sera rien. En effet, Kevin Feige a confirmé que c'est l'actrice Kathryn Newton qui allait à présent tenir le rôle. Il s'agit donc, en quatre fois films, de la troisième actrice à jouer la fille de Lang.

Il y a peu, Emma Furhmann a réagit à son remplacement. Voici ce qu'elle déclaré :

Je voulais juste vous dire que je vois tous vos gentils messages. Merci pour tout votre soutien. Cela compte énormément pour moi. J'ai été aussi triste que vous d'apprendre la nouvelle ce jeudi. J'espère juste que cela veut dire qu'il y a quelque chose d'autre pour moi au sein dans le futur du MCU. Je serai toujours reconnaissante d'avoir fait partie du MCU et du plus grand film de tous les temps. Être une actrice est toujours ma plus grande passion et j'attends de voir ce que l'avenir me réserve.

Une déclaration qui nous fait également comprendre que l'actrice a appris la nouvelle en même temps que nous donc.

De votre côté, êtes-vous satisfait de ce changement ?