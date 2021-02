Julie Bowen salue l'hommage de WandaVision à Modern Family

Depuis ses débuts, WandaVision, rend hommage à d'autres séries TV qui ont marqué leurs époques et ont été fondatrices au cours des décennies. Pour l'épisode 7 de vendredi dernier, Breaking the Fourth Wall, il s'agissait en grande partie d'un hommage à la comédie familliale Modern Family. Ce qui n'a pas échappé à l'actrice Julie Bowen, pilier de la série de ses débuts jusqu'à sa fin. Elle a fait référence à cet hommage sur Instagram, puisqu'il tombait à une date bien particulière.

Il y a un an jour pour jour nous avons bouclé Modern Family, et ce soir nous faisions partie de WandaVision. Ils ont rendu hommage à I Love Lucy, Bewitched (Ma Sorcière Bien-aimée), et The Brady Bunch entre autres... De voir notre série jugée comme un "classique" par une incroyable et innovante série Marvel m'a laissée sans voix... Du fait de briser le quatrième mur jusqu'au tissu du canapé... wow. Quelle superbe manière de célébrer un anniversaire doux-amer.