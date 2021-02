Invincible : le trailer est là !

À un peu plus d'un mois de la sortie de l'adpatation de l'oeuvre de Robert Kirkman, un nouvel aperçu de la série d'animation vient de sortir.

Si vous ne supportez pas la vue du sang, vous devriez peut-être regarder ailleurs ! Malgré quelques différences avec le comics, le côté sanglant est toujours là.

Je vous remets quelques infos sur les rôles secondaires, mais quant aux acteurs principaux, Steven Yeun incarne Mark Grayson, tandis que Sandra Oh et J.K. Simmons sont repsectivement Debbie et Nolan Grasyon.

La série est prévue pour le 26 mars sur Amazon Prime Video.