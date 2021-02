Danny Elfman sera le compositeur de Doctor Strange 2

Si la phase IV de Marvel Studios et de son MCU a du mal à décoller avec la crise sanitaire actuelle, il y a malgré tout beaucoup de jolis projets en préparation, dont la suite du premier opus de Doctor Strange, intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sera réalisé par Sam Raimi (Spider-Man 1, 2 et 3). Mais on apprend également que le grand Danny Elfman sera le compositeur sur la bande originale du film ! C'est lui-même qui a révélé sa participation au projet.

Je commence à produire des morceaux pour Doctor Strange 2 que Sam Raimi réalise. Même si je ne serai pas dessus avant des mois, ils ont besoin de quelques musiques pour le plateau.

Danny Elfman retrouve donc Sam Raimi, pour qui il avait réalisé les BO de Spider-Man 1 et 2, mais aussi Darkman. Et ce n'est pas non plus sa première dans le MCU, puisqu'il avait travaillé sur Avengers: Age of Ultron. Dans le monde des adaptations de comics toujours, Elfman a bien sûr également signé la BO inoubliable du Batman de Burton. On peut aussi citer Hellboy II, Justice League et de nombreux autres célèbres films.