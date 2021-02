Un reboot de Constantine par J.J. Abrams sur HBO Max

À la tête d'un projet de série TV Justice League Dark depuis quelques mois, J.J. Abrams semble avoir d'autres cartes dans sa manche, puisqu'un rapport indique le développement d'une série solo consacrée au personnage de John Constantine, tiré du comic book Hellblazer. Un scénariste est même déjà engagé, en la personne de Guy Bolton, qui a écrit le pilote de la série et devrait réunir l'équipe de scénaristes en mars.

Constantine est déjà passé par la case télévision assez récemment, sur NBC, avec Matt Ryan dans le rôle titre, qu'il avait même repris ensuite dans l'univers du ArrowVerse de la chaine The CW. L'acteur n'avait pas caché son intérêt pour reprendre le rôle dans la série Justice League Dark, mais il semblerait qu'HBO Max parte vers une autre direction, avec un nouvel acteur. Ils recherchent notamment un "jeune londonien", pour abordé un Constantine dans ses plus jeunes années, et envisageraient même d'en faire un personnage bisexuel, comme dans les comics.

On ne sait pas pour le moment ce que cela signifie pour la série Justice League Dark, est-ce que constantine fera quand même partie de l'équipe qu'il a en partie fondée dans les comics ? Ce sont en tout cas les nombreux projets d'Abrams dans le cadre de son contrat de cinq ans avec WarnerMedia, signé en 2019. Mais il n'y a toujours rien de concret à se mettre sous la dent pour le moment.