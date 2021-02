Marvel annonce une mini-série sur Boba Fett

Charles Soule et Luke Ross vont s'attaquer au passé de Boba Fett dans une mini-série en cinq numéros, intitulée War of the Bounty Hunters. Il s'agira même d'une histoire plus large puisqu'elle s'étendra de mai à octobre, sur les autres titres Star Wars, Bounty Hunters, Darth Vader et Doctor Aphra, et débutera avec un numéro spécial War of the Bounty Hunters Alpha #1, par Soule et Steve McNiven. La mini-série principale débutera, elle, à partir de juin.

Boba Fett n'amène clairement pas tout de suite Han Solo au palais de Jabba. Quelque chose a du se passer entre temps entre Empire et Jedi. Et je me suis dit, j'aimerais raconter cette histoire, et j'aimerais que ce soit sur Boba Fett et ce qu'il lui arrive. L'histoire principale est un polar centré sur Boba Fett, qui le voit affronter les plus gros calibres de la galaxie. C'est Jabba The Hutt. C'est Black Sun. C'est Darth Vader. Et d'autres, factions ou non, qui je pense intéressera les fans. C'est globalement Boba Fett, tout seul, contre tous ces gens.