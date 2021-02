Mini teaser pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Peyton Reed, le réalisateur de du troisième volet des aventures d'Ant-Man et The Wasp, intitulé Quantumania, a dévoilé un petit teaser du film, pour célébrer la Saint-Valentin, dimanche. On y voit le couple en costume et version réduite, au milieu de roses. Et on ne peut s'empêcher d'y voir un montage rapide et pas très qualitatif.

En plus de Paul Rudd et Evangeline Lilly dans leurs rôles respectifs de Scott Lang et Hope Van Dyne, Michael Douglas (Hank Pym) et Michelle Pfeiffer (Janet van Dyne) seront également de retour, ainsi que Kathryn Newton dans le rôle de Cassy Lang. Le film signera les débuts de Kang dans le MCU, interprété par Jonathan Majors.