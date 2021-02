Doctor Doom rejoint les Gardiens de la Galaxie

On en parlait il y a quelques temps, Guardians of the Galaxy #13 lancera un "nouvel âge de l'espace" pour l'univers Marvel en avril. Aux commandes, on retrouvera Al Ewing qui a prévu d'étendre le roster de l'équipe cosmique pour cette occasion. Après quelques jours de teasing, les nouveaux arrivants ont été révélés et un nom retient l'attention : Victor Von Doom.

Un ajout étonnant pour les Gardiens autour duquel le scénariste tease évidemment un mystère à venir :

Une de ces personnes n'est pas comme toutes les autres, une de ces personnes n'est pas à sa place. Que fait Doctor Doom ici... et pourquoi ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir.

Sur le tryptique de couvertures dessiné par Brett Booth, on aperçoit également l'arrivée de deux itérations de Quasar avec Wendell Vaughn, le héros d'origine, et Avril Kincaid qui lui avait succédé en 2016. Pour rappel, les Gardiens de la Galaxie pourront aussi compter sur Wiccan, Hulkling ou encore le Super-Skrull pour cette nouvelle ère galactique.

Guardians of the Galaxy #14 sera disponible en avril.